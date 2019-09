Inaugurato il nuovo maxischermo del Palaverde di Villorba

Il Palaverde si rinnova in vista della stagione che sta per iniziare: grazie infatti alla sinergia tra Verde Sport, Imoco Volley e Treviso Basket che hanno deciso di condividere l’investimento, il tabellone centrale assume una nuova veste con le 4 facce trasformate in altrettanti schermi a led, che trasmetteranno immagini, foto e video delle partite in tempo reale. Novità che rende il Palaverde ancora una volta all’avanguardia tra gli impianti sportivi italiani, complice anche il rinnovamento dell’intero impianto dei fari campo, quest’ultimo sostenuto da Verde Sport: l’innovativo sistema di illuminazione a induzione garantirà migliore visibilità sia agli spettatori che ai giocatori. Oggi al Palaverde hanno inaugurato i maxischermi l'AD di Verde Sport Enrico Castorina, il Presidente di Imoco Volley Piero Garbellotto e il DG di Treviso Basket, mentre gli staff delle società erano al lavoro per il lancio del tabellone centrale a led previsto domani in occasione dell'amichevole De' Longhi Treviso Basket-Fenerbahce, dedicata a Gilberto Benetton, storico patron dello sport trevigiano.

GRAN GALA' CON IL FENERBAHCE Si accendono le luci del Palaverde per il primo grande evento stagionale, il Trofeo Gilberto Benetton che domani, giovedì, alle 20.30 vedrà di fronte la De' Longhi Treviso Basket e la corazzata Fenerbahce Istanbuil degli ex trevigiani Zelimir Obradovic (coach), Bobby Dixon (playmaker) e dello storico GM Maurizio Gherardini. I tre verranno premiati prima della partita e verrà anche premiata la famiglia Benetton che parteciperà al Trofeo dedicato al "signor Gilberto". Un test di grande prestigio per celebrare la promozione in Serie A di TVB, in vista dell'esordio di campionato giovedì 26 con Milano. Coach Menetti dovrà rinunciare agli infortunati Alviti e Imbrò, ma potrà avere per la prima volta in campo i reduci dal Mondiale Isaac Fotu e Amedeo Tessitori.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI Biglietteria aperta dalle ore 19.15, biglietto unico a 10 euro. Vendita e Consegna Abbonamenti: nel pre partita al Palaverde verrà effettuata la consegna degli abbonamenti già acquistati (con presentazione della ricevuta di acquisto) e sarà anche attiva la vendita degli abbonamenti in tutti i settori disponibili, dalle ore 19.00 alle 20.30 nella stanza sotto la Grandinata Nord. Contemporaneamente verranno anche venduti i bigletti disponibili per la prima di campionato TVB-Milano in programma giovedì 26 settembre al Palaverde. Diretta Eurosport Player: la partita di giovedì sarà anche l'esordio di TVB su Eurosport Player, il canale di web tv in streaming (in abbonamento) che trasmetterà quest'anno tutte le partite in casa e in trasferta della De' Longhi Treviso Basket.