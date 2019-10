Vince 20mila euro al Lotto e offre il caffè a tutto il bar

La dea bendata è tornata in provincia di Treviso per una vincita al Lotto davvero speciale. Giovedì 3 ottobre una signora di mezza età residente a Gaiarine ha giocato una schedina molto fortunata nel bar-tabaccheria gestito da Elisabetta Daniel nel centro del paese.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", con una giocata da 8 euro la signora ne ha vinti addirittura 19.258 e 66 centesimi. La fortunata vincitrice ha puntato 4 euro sul terno secco e 4 euro sull'ambo realizzando così la più alta vincita per la tabaccheria del paese. Per ritirare l'incasso però la fortunata signora ha aspettato fino a sabato 5 ottobre quando si è presentata davanti alla titolare della tabaccheria con la schedina vincente. Tra l'entusiasmo dei presenti, la signora ha voluto festeggiare offrendo il caffè a tutti i clienti presenti nel locale di Gaiarine mentre alla titolare avrebbe chiesto le misure del corpo per poterle comprare un vestito su misura in segno di riconoscenza. Una generosità davvero speciale da parte della vincitrice che, stando ai racconti di chi la conosce, aveva davvero necessità di vincere quella somma. Per il bar-tabaccheria di Gaiarine invece, nell'ultimo mese le vincite sono hanno raggiunto un totale di 33mila euro rendendolo a tutti gli effetti uno degli esercizi più fortunati di tutta la provincia di Treviso.