Annunciati i vincitori della settima edizione del Premio Fabbri per le arti contemporanee

Sabato 24 novembre nel corso del vernissage della mostra collettiva dei finalisti a cura di Carlo Sala sono stati annunciati alla stampa e al pubblico i vincitori ed i menzionati della Settima edizione del Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee. A vincere la settima edizione del Premio Fabbri nella sezione "Arte emergente" è Was it me? Screen memories (2017) di Luca Staccioli (Imperia, 1988). L'opera tratta il tema del viaggio attraverso immagini vernacolari prelevate da piattaforme social di condivisione, fotografie provenienti da archivi storici e souvenirs di vari natura (da una bottiglia di Coca-Cola riempita di sabbia alla riproduzione della Tour Eiffel, da un barattolo di conserva tunisina a delle vecchie cartoline dell'Eritrea).

A scandire il video sono una serie di frasi che pongono degli interrogativi su come sia fallace la narrazione identitaria, sulle scorie dell'immaginario colonialista e in generale su come l'iperconnessione digitale risulti inefficace per colmare le distanze fisiche ed emotive. Una riflessione di stretta attualità è condotta anche da Ruth Beraha (Milano, 1986) con Io non posso entrare (autoritratto) del 2018 che ha ricevuto la prima menzione della giuria. Per l'artista è stata fondamentale la lettura del romanzo Lo schiavista (2015) di Paul Beatty dove il protagonista afroamericano si ritrova imputato dinanzi alla Corte Suprema di Washington per aver reintrodotto la segregazione razziale alle porte di Los Angeles arrivando ad avere uno schiavo personale; lo scrittore, attraverso una narrazione ironica e paradossale, racconta la vicenda di una comunità dove le negazione improvvisa dei diritti fondamentali produce nuove consapevolezze negli abitanti. In modo similare, Ruth Beraha con il suo intervento dalle fattezze minimali (una elegante targa in ottone con inciso "Vietato l'ingresso agli ebrei e agli omosessuali") vuole scuotere le coscienze odierne spesso anestetizzate di fronte al razzismo latente nella società.

La seconda menzione della giuria è andata a Fabio Ranzolin (Vicenza, 1993) per l'installazione Be muscular, be hairy, be virile, be burly, be arrogant, be glacial, be hard, be a man (part.1) del 2017 che riflette sull'identità di genere. Il titolo del lavoro enuncia in modo imperativo una serie di caratteristiche a cui l'uomo deve adeguarsi (secondo una scala di 'valori' mutuati dai regimi del Novecento) per aderire ad uno stereotipo sociale che non tiene conto dei caratteri soggettivi del singolo. L'opera (composta da finestre, tapparelle anni Ottanta e delle riviste pornografiche), sembra incarnare il momento di passaggio - intimo e travagliato - dall'infanzia alla scoperta della sessualità.

Mimì Enna (Oristano, 1991) ha vinto la sezione "Fotografia contemporanea" del Premio Fabbri 2018 con il lavoro Senza titolo 1 e 2 (dalla serie To get some air) del 2017. L'opera è stata realizzata durante una residenza al Villaggio Eni di Borca di Cadore, l'utopico progetto urbanistico costruito tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta su impulso di Enrico Mattei. L'artista ha voluto riconnettere simbolicamente l'interno dell'edificio (abbandonato da anni) con il paesaggio che lo accoglie proiettando le locali catene montuose sui mobili e oggetti originali della colonia: è una rigenerazione del luogo in forma poetica attraverso un intervento effimero, poi cristallizzato mediante l'immagine fotografica. La prima menzione della giuria è andata a Tomaso Clavarino (Torino, 1986) per lo scatto To never forget (2018) dalla serie Confiteor (Io Confesso).

Questa ciclo, che l'autore porta avanti da oltre due anni, racconta il terribile fenomeno degli abusi sessuali su minori commessi da religiosi alternando ritratti, fotografie d'archivio, still life di oggetti e ritagli di giornale per dare voce e dignità alle vittime che negli anni si sono chiuse in un doloroso silenzio. Ad aggiudicarsi la seconda menzione della giuria è stato Massimo Ricciardo (Darmstadt, 1979) con il lavoro Objects of Migration, Photo-Objects of Art History: Encounters in an Archive (2018). L'opera tratta un tema di importanza capitale per il periodo storico che stiamo vivendo, le migrazioni lungo la rotta mediterranea verso l'Europa, senza la retorica del dolore tipica dell'immaginario veicolato quotidianamente dai mass-media. L'intervento di Ricciardo mette in relazione alcuni oggetti persi dai migranti (come le SIM card dei cellulari) durante il viaggio con le immagini della fototeca del Kunsthistorisches Institut di Firenze, creando così degli inediti dialoghi e cortocircuiti di senso.

Infine, ad aggiudicarsi il Premio speciale TRA / Ca' dei Ricchi è stato Matteo Valerio (Tampa, 1989) con Dream of intangible culture (2018). Il suo lavoro ruota attorno alle produzioni artigiane strettamente connessa alla storia e alle tradizioni di determinate comunità, mosse da criteri di sostenibilità. A tal proposito, la sua opera unisce simbolicamente alcune lavorazione profondamente legate ai caratteri del territorio dove avvengono: dalla lana alpaca del settore tessile di Biella alle stampe realizzate a carbone a Manchester, dai cotoni della regione del Guizhou in Cina fino ai prodotti di una fonderia della provincia di Vicenza.

I vincitori hanno ricevuto un premio acquisto di 5.000 euro e i loro lavori sono entrati a far parte della collezione della Fondazione Francesco Fabbri Onlus, che li custodirà a Casa Fabbri, il centro residenziale teatro di numerosi eventi. I lavori finalisti rimarranno esposti fino al 16 dicembre nella mostra collettiva di Villa Brandolini. La composizione delle Giurie del Premio ha potuto annoverare autorevoli critici e curatori: per la sezione “Arte emergente” Lorenzo Balbi, Lucrezia Calabrò Visconti, Stefano Coletto e Stefano Raimondi; per la sezione “Fotografia contemporanea” Matteo Balduzzi, Daniele De Luigi, Vincenzo Estremo e Francesco Zanot con la partecipazione ad entrambe di Carlo Sala, curatore del Premio.

