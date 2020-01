Giovani talenti, dalla Marca agli Stati Uniti: la violinista Teresa Storer vola a Boston

E' stata ammessa con borsa di studio al Graduate Performance Diploma 2019-2021 nella classe del maestro Markus Placci alla Boston Conservatory at Berklee. Dopo il diploma con lode in Italia, Teresa Storer, violinista trevigiana formata al Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, ha scelto di volare negli States per studiare a Boston con Markus Placci. "Ho conosciuto Placci proprio grazie ad un master interno al Conservatorio - conferma Teresa - ho fatto un'audizione e grazie ad una borsa di studio potrò fare questa esperienza negli Usa".

Grande la soddisfazione dell'istituzione musicale castellana: "Cerchiamo ogni anno di offrire ai nostri studenti possibilità d'incontro importanti per il loro futuro musicale. I risultati raggiunti da Teresa sono la conferma che questa linea paga. Non solo la giovane violinista studierà a Boston, ma sarà presente come solista nella nostra stagione musicale. In questo modo si crea un ponte tra percorso didattico e mondo del lavoro" ha concluso il direttore Stefano Canazza.

Teresa Storer inizia lo studio del violino all’età di 5 anni; consegue i diplomi accademici di I e II livello rispettivamente presso i conservatori di Rovigo e Castelfranco Veneto, entrambi con il massimo dei voti e la lode studiando con Lucia Visentin e Michele Lot. Assieme al Quartetto Palladiano ha frequentato il master annuale presso l’Accademia Europea del Quartetto con il Quartetto Belcea, A. Nannoni, C. Giovaninetti. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, svolge intensa attività concertistica esibendosi anche in veste di solista con numerosi gruppi da camera e orchestrali. Nell’anno accademico 2018 vince il concorso di selezione come migliore diplomata per inaugurare il nuovo anno accademico suonando il Concerto per Violino e Orchestra di Jean Sibelius, accompagnata dall’orchestra del Conservatorio Steffani. Nel febbraio 2019 viene ammessa con borsa di studio al master presso il Boston Conservatory at Berklee assieme a Markus Placci.