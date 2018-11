Completati i lavori di riqualificazione della stazione dei carabinieri di Mogliano

La celebrazione "Virgo Fidelis", Patrona dell'Arma dei Carabinieri, domenica 25 novembre è l’occasione per presentare la conclusione ufficiale dei lavori di riqualificazione della stazione moglianese dell’Arma. “Siamo naturalmente soddisfatti per questo intervento concluso, che può aiutare i militari dell’Arma ad operare in condizioni migliori. La stazione dei carabinieri è 'la loro casa'. Ci auguriamo che ora possano operare in un ambiente più accogliente e confortevole. L’ambito della sicurezza, in cui i Carabinieri si adoperano ogni giorno, a tutte le ore, è un campo in cui è davvero importante la collaborazione tra le istituzioni. Una collaborazione che nel nostro Comune, siamo fieri di dirlo, è fattiva e concreta”, ha dichiarato Carola Arena, sindaco di Mogliano Veneto.

Nella stazione dei Carabinieri sono stati realizzati due appalti distinti, eseguiti dalla medesima impresa, la Bezzegato Antonio di Camposampiero (PD), e precisamente uno relativo al rifacimento della copertura, interventi vari edili (rifacimento dell’impianto di scarico delle acque meteoriche, delle facciate esterne, dell’impianto di aria condizionata, con dipintura interna di quasi tutti i locali della caserma) ed impiantistici per un importo di 121.935,51 euro, e la realizzazione della rampa per disabili ed il rifacimento del portoncino di ingresso per un importo di poco superiore ai 22 mila euro. I lavori sono iniziati il 16 aprile 2018 e sono stati ultimati il 21 settembre 2018.