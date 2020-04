Solidarietà e Coronavirus: l'associazione Attawasol dona 2 mila euro al Comune

Sono stati consegnati lunedì mattina al sindaco di Montebelluna Marzio Favero, da due rappresentanti dell’associazione Attawasol, i 2 mila euro di fondi raccolti dai soci che in queste settimane hanno deciso di autotassarsi. Questa donazione, assieme alle tante altre ricevute, porta la raccolta a quasi 50 mila euro, ottenuti con i versamenti nel conto corrente appositamente attivato dal Comune per l’emergenza.

Spiega il sindaco, Marzio Favero: «Ringrazio il gruppo Attawasol ed il suo presidente Abdellah Ajoguim per questo gesto di generosità che dimostra come la comunità musulmana sia una parte viva della nostra comunità e questa azione che nasce dalla autotassazione tra i soci è un segno id grandissima attenzione alle esigenze condivise della collettività». Terminata l’emergenza sarà in ogni caso organizzato un momento ufficiale per ringraziare tutti coloro che hanno donato alla comunità montebellunese.

Questi gli estremi dell’IBAN del conto corrente di Tesoreria intestato al Comune di Montebelluna sul quale è possibile fare donazioni per sostenere chi è in difficoltà a causa dell’emergenza causata dal virus Covid19.

IBAN IT 88 I 03069 12117 1000 0004 6346

presso INTESA SANPAOLO

BIC/SWIFT BCITITMM

Causale da inserire per il versamento “Montebelluna – Emergenza COVID19”.