Virus incurabile, cantante trevigiana muore a 51 anni

Una vita segnata dalla passione per la musica ma interrotta troppo presto da un virus incurabile che l'aveva resa invalida prima di spegnere per sempre il suo sorriso inconfondibile.

Margherita De Stefani è morta sabato scorso all'età di 51 anni. Come riportato da "La Tribuna di Treviso", in molti la conoscevano per la sua passione per la musica che l'aveva portata a diventare cantante nelle navi da crociera e nei villaggi turistici di mezzo Mondo. Un amore, quello per il canto, diviso con il marito Andrea, sposato solo nell'aprile scorso ma compagno di una vita fatta di tanti momenti felici vissuti insieme nel corso di ben 11 anni. Margherita era mamma di 2 figli, Federico e Gilda e in molti la ricordano oggi per il suo carattere solare e positivo oltre al suo amore sconfinato per la musica. Cinque anni fa, durante uno dei tanti viaggi fatti dalla coppia, Margherita aveva contratto un virus che ha iniziato a debilitare la sua salute giorno dopo giorno. Al rientro in Italia visite e controlli erano stati inutili: i medici non sono mai riusciti a trovare la cura a quel male che ha lentamente spento il sorriso di Margherita. La cantante con la sua famiglia si era trasferita nella frazione di Santa Caterina di Quinto dove, da un anno a questa parte, viveva invalida, in sedia a rotelle, a causa della malattia. Nei giorni scorsi una complicanza inattesa ha aggravato il suo quadro clinico e, sabato scorso, il cuore di Margherita ha smesso di battere per sempre. I funerali saranno celebrati giovedì 17 ottobre alle ore 16 nella chiesa di Santa Cristina a Quinto. Per ricordarla la funzione religiosa sarà ricca di momenti musicali, proprio come avrebbe voluto Margherita, venuta a mancare all'affetto dei suoi cari dopo una vita vissuta nel segno dell'amore e della musica.