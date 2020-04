Test rapidi e tamponi: nessun contagio all'Rsa di Follina e a Casa Marani

Sono davvero ottime le notizie che giungono dalla RSA “San Giuseppe” di Follina, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”. I test rapidi sierologici effettuati lo scorso 9 aprile dalla Ulss 2 “Marca Trevigiana” avevano evidenziato 17 casi positivi sugli attuali 66 ospiti e 5 casi positivi sui 45 membri del personale della struttura. A questi ultimi erano stati fatti subito dopo i tamponi, che avevano dato tutti esito negativo. L’apprensione della direttrice Bruna Bortolini per lo stato di salute dei 17 ospiti è terminata venerdì mattina, quando i laboratori hanno comunicato che anche loro sono risultati tutti negativi al tampone Covid-19.

Un risultato che premia le buone pratiche di prevenzione rispettate rigorosamente e con grande senso di responsabilità da tutto il personale della RSA “San Giuseppe”. Seguendo le istruzioni impartite a livello nazionale dal gruppo “Sereni Orizzonti” (in largo anticipo rispetto alle disposizioni emanate dal governo e dall’amministrazione regionale), la struttura aveva progressivamente ristretto l’ingresso di estranei già dallo scorso 24 febbraio. Già a partire dal 3 marzo si era infine deciso di vietare ogni ingresso ai parenti degli ospiti e di ridurre al minimo essenziale il contatto con i fornitori delle derrate, garantendo loro un accesso dedicato.

«Infermieri, operatori socio-sanitari e addetti alle pulizie sono stati tempestivamente formati sulle procedure di prevenzione da adottare» spiega Vittorio Pezzuto, responsabile delle relazioni esterne del gruppo “Sereni Orizzonti”. «I nostri operatori hanno sempre lavorato e continuano a lavorare dotati dei dispositivi di protezione individuale forniti dall’azienda (mascherine, guanti e camici monouso), sanificano regolarmente gli ambienti interni, disinfettano i loro cellulari ed evitano un uso promiscuo di materiale. Di una cosa dovete essere sicuri: stanno proteggendo i loro ospiti come farebbero con i loro stessi parenti, con la stessa attenzione e con lo stesso amore».

Nessun caso anche nelle strutture di Casa Marani

«Lo diciamo a bassa voce, anche per rispetto di quanti, in questa situazione di emergenza e in strutture analoghe, hanno perso i loro cari. Ma a Casa Marani è tutto a posto. - fanno sapere dalla dirigenza -I controlli con i test rapidi e i tamponi, effettuati in questi giorni nelle tre sedi di Villorba, Paese e Povegliano, hanno avuto l'esito sperato: tutti negativi, ospiti e personale compreso. La notizia ci rincuora e vogliamo darla per tranquillizzare anche le famiglie di quanti vivono e operano nelle tre strutture. Crediamo di aver lavorato bene, sin dall'inizio, per cercare di tenere lontano questo nemico micidiale e ancora poco conosciuto. E così sarà finché sarà necessario. Un sacrificio, anche nel non vedersi, che è stato ripagato da questi risultati. Andrà tutto bene. Continuiamo ad augurarcelo, senza abbassare la guardia e sperando che tutto passi al più presto».

Sospiro di sollievo anche a Villa Tomasi

Il sindaco di Spresiano Marco della Pietra: «Oggi c’è una buona notizia che voglio condividere con tutti voi: non c’è nessun caso di positività al Covid-19 nella residenza per anziani non autosufficienti Villa Dr. L. Tomasi di Spresiano. I test sierologici e i tamponi ai quali sono stati sottoposti i 95 ospiti e i circa 60 collaboratori della struttura, hanno tutti dato esito negativo. Un grande plauso al Direttore, Dott. Rodolfo Franceschetto, e a tutto il suo staff per la tempestiva attuazione delle misure precauzionali volte a contenere il contagio, in particolare le restrizioni agli accessi dei visitatori esterni e la rigorosa adozione dei dispositivi di protezione individuale per il personale. E mi unisco a lui nel ringraziare proprio il personale per l’attenzione e la dedizione che sta dimostrando nell’affrontare questo delicatissimo periodo. Prealpina srl si conferma vera eccellenza del territorio».