Visit Conegliano, ovvero scoprire la città e le sue anime

CONEGLIANO VENETO Un viaggio da non perdere, dedicato alla città di Conegliano e alle sue tante, diverse anime. È questa #VisitConegliano, iniziativa organizzata dal Comune di Conegliano insieme all'Ufficio IAT di Conegliano, con la gestione di UNPLI Treviso, volta a far conoscere le bellezze della città, la sua storia e le sue eccellenze. Sette gli eventi in calendario che prenderanno il via sabato 28 aprile con “La Città Murata”, una passeggiata guidata in centro storico alla scoperta delle mura che racchiudevano la Conegliano antica.

Si proseguirà sabato 5 maggio con “Teodoro Wolf Ferrari incontra la Sala dei Battuti”, piccolo percorso in mostra, in collaborazione con Enocultour – Associazione Culturale, per conoscere il paesaggista vissuto tra Ottocento e Novecento, la cui pittura fu ispirata dalle colline del Coneglianese e dell’Asolano. La settimana successiva, sabato 12 maggio, spazio all'enologia con “La Scuola Enologica Cerletti ed il Mini Expo”, visita guidata nella più antica scuola enologica d'Italia con degustazione dei vini e prodotti agroalimentari delle aziende di allievi ed ex allievi della scuola. (Evento su prenotazione con contributo di € 10,00).

Domenica 20 maggio sarà invece dedicata allo spettacolo della natura, con la passeggiata lungo il Monticano, via d'acqua della città, cui seguirà la visita al Museo degli Alpini – sezione di Conegliano, con la nuova mostra “Ricordami – sulle tracce degli Alpini”. “La Conegliano Ebraica”, in programma per domenica 27 maggio, racconterà invece la storia della Comunità Ebraica di Conegliano, ripercorrendone vie e luoghi simbolo, come via Beato Ongaro e via Caronelli, fino alla visita finale al Cimitero Ebraico.

Sabato 9 giugno, invece, “Illustri Dimore” sarà un vero viaggio nel tempo, grazie ad un itinerario alla scoperta delle case e dei luoghi che hanno ospitato importanti personaggi storici quali il pittore Cima, Garibaldi, il Re di Cipro, Napoleone e molti altri. Conclude l'iniziativa “La Città dei Borghi” sabato 16 giugno, una visita guidata a tema da Borgo Madonna, con la Casa del Re di Cipro, fino a Borgo Sant'Antonio con Palazzo Gera Minucci, per una passeggiata che valorizza gli scorci più caratteristici della città.

"Questa nuova iniziativa promossa dal Comune di Conegliano – spiega Giovanni Follador, presidente UNPLI Treviso – intende raccontare la città di Conegliano sotto molteplici punti di vista. Per questo abbiamo voluto creare un calendario di proposte con offerte diversificate, che permettano di scoprire le diverse declinazioni della città: dalla cultura alla storia, dal paesaggio all'enologia. Tanti appuntamenti tra cui il pubblico potrà scegliere la proposta più adatta alle proprie esigenze, con la certezza di essere guidati da personale preparato e professionale".

“È un'iniziativa che l’amministrazione ha fortemente voluto - commenta soddisfatta l'assessore al Turismo del Comune di Conegliano, Gaia Maschio - tanto da inserirla all'interno delle competenze annuali previste dal contratto di affidamento dell'Ufficio IAT. Alla luce dei positivi riscontri della scorsa edizione abbiamo voluto riproporre il calendario #VisitConegliano anche quest'anno. Da parte di UNPLI c'è stata come sempre una grandissima collaborazione, con grande condivisione di scopi ed obiettivi, per la promozione del nostro territorio. Un rapporto che prosegue nel migliore dei modi, i cui risultati sono visibili a tutti.”

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti (su prenotazione) e avranno come punto di ritrovo l’Ufficio IAT di Conegliano, ad esclusione della visita guidata alla Scuola Enologica di sabato 12 maggio (contributo di € 10,00 per la partecipazione). Informazioni e prenotazioni: Ufficio IAT Conegliano - Tel. 0438 21230 - iat@comune.conegliano.tv.it