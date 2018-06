Conegliano: visita speciale del consiglio comunale alla casa di riposo Fenzi

CONEGLIANO Evento significativo nelle scorse ore alla Casa di riposo Fenzi dove il consiglio comunale ha fatto visita alla struttura e ha preso visione di quanto promosso negli ultimi cinque anni dal Consiglio di amministrazione dell’Ipab.

Il dottor Ruggero Spinazzè, presidente della Fenzi assieme al Cda hanno accolto il presidente del Consiglio comunale Giovanni Bernardelli e i consiglieri comunali giunti ed ha illustrato loro ogni attività svolta. L’incontro anticipa un’audizione che il Cda di Casa Fenzi avrà il prossimo 21 giugno alle 19 nella seduta del Consiglio Comunale. Ieri sera era presente all’incontro anche la Presidente del Comitato Famigliari di Casa Fenzi l’avvocato Maria Cristina Ugarelli. Molti hanno definito l’incontro come storico e significativo per lo stretto legame della città con Casa Fenzi, bene straordinario della comunità locale. La visita ha permesso ai consiglieri di toccare con mano le importanti ristrutturazioni svolte presso il Padiglione est di Casa Fenzi, la completa ristrutturazione della Sala Marinelli e così pure dell’auditorium.

L’Ipab ha speso in cinque anni risorse proprie per oltre due milioni di euro in ristrutturazioni. Più volte è stato sottolineato come Casa Fenzi sia un bene della Comunità, in cui i cittadini, le istituzioni si ritrovano, le associazioni trovano spazio operativo e la possibilità di esprimere solidarietà. I consiglieri hanno fatto anche visita al Vice presidente di Casa Fenzi, sig. Renato Sartor, che da qualche tempo è residente in Casa Fenzi. E’ stato un abbraccio commovente della città a un suo amato cittadino da sempre impegnato in attività di solidarietà sociali. Il direttore di Casa Fenzi Giovanni Sallemi, assieme al Segretario Comunale del Comune di Conegliano Dr. Traina, ha illustrato brevemente anche il cammino avviato con il nuovo piano socio sanitario della Regione Veneto, ciò per quanto attiene alle Ipab che da tempo attendo una riforma del settore. Tutti gli intervenuti hanno potuto verificare la complessità operativa di Casa Fenzi e la preziosa risposta offerta a 232 persone accolte per lo più non autosufficienti. Molto interesse dei presenti su Casa Bidoli e il suo futuro e così pure sulla possibilità che casa Fenzi possa essere disponibile a collaborare con il Comune per i servizi di assistenza domiciliare.