Guardia di finanza: a Treviso la visita del Comandante Mainolfi

Lunedì 26 novembre, il Comandante regionale della Guardia di finanza Giovanni Mainolfi ha visitato il Comando provinciale di Treviso. Nella sede del capoluogo, la massima autorità regionale della Guardia di finanza è stata accolta dal comandante provinciale Alessandro N. Serena il quale, nel corso di un dedicato briefing, ha illustrato le peculiarità socio-economiche della Marca e i principali servizi svolti dai reparti dipendenti a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del territorio.

Il Comandante regionale ha incontrato il personale in servizio, al quale ha espresso la sua piena soddisfazione per l’elevato impegno profuso nello svolgimento della quotidiana azione di servizio. Nella sede di Piazza delle Istituzioni il Generale Mainolfi ha incontrato i rappresentanti delle sedi locali dell’associazione nazionale Finanzieri d’Italia, espressione di tutti i finanzieri in congedo e custodi dei valori e delle tradizioni del Corpo, nonché i membri del consiglio della rappresentanza militare. Nel corso della sua permanenza in città, il Comandante Mainolfi ha avuto modo di incontrare anche il Prefetto Maria Rosaria Laganà, il presidente del tribunale di Treviso, Aurelio Gatto e il Procuratore della Repubblica di Treviso, Michele Dalla Costa che gli hanno rivolto espressioni di plauso per l’efficace, fattiva collaborazione istituzionale assicurata dal Comando provinciale della Guardia di finanza.