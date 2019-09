Il Generale Parrulli visita il Comando dei Carabinieri di Treviso

Nella mattinata di lunedì 30 settembre il Generale di Brigata Fabrizio Parrulli, nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Veneto”, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso.

Ricevuto dal Colonnello Gianfilippo Magro dapprima ha incontrato per il saluto le autorità della provincia: il Prefetto Laganà, il sindaco Conte, il presidente della Provincia Stefano Marcon, il Procuratore della Repubblica Michele Dalla Costa e il presidente del Tribunale di Treviso, Antonello Fabbro. Poi, presso il Comando Provinciale Carabinieri, si è intrattenuto con una rappresentanza di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri in servizio, con i Comandanti di Compagnia e di Stazione della Provincia e con il personale dell’Arma in congedo e le Benemerite. Agli stessi ha espresso il suo apprezzamento per l’attività svolta sottolineando l’importanza di garantire alla popolazione la massima sicurezza, richiamando i valori etici per i quali l’Arma è divenuta punto indiscusso di riferimento per le comunità, anche le più piccole e disseminate sul territorio. Ai Comandanti di Stazione, vere sentinelle dello Stato in questa Regione, ha espresso loro vicinanza ed ha rivolto un pensiero cordiale alle famiglie dei militari che con loro condividono l’impegnativa quotidianità.