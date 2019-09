Il Vescovo di Treviso visita il Comando provinciale della Guardia di finanza

Mercoledì mattina il Vescovo di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, ha voluto visitare il Comando provinciale della Guardia di finanza, a conclusione del suo ministero pastorale.

Presso la sede di Piazza delle Istituzioni, è stato accolto dal Comandante provinciale, Alessandro Serena, che ha ringraziato il Vescovo per l’opera svolta e la vicinanza a tutte le realtà del territorio, e alle Forze di polizia che ne assicurano il presidio di sicurezza, sottolineando il valore sociale, in favore del bene comune, della missione del Corpo. Il Vescovo di Treviso ha incontrato una rappresentanza di Finanzieri dei reparti della Marca, ai quali ha espresso la sua soddisfazione per l’elevato impegno profuso nello svolgimento della quotidiana azione di servizio, dalla parte dei cittadini più bisognosi e degli operatori economici onesti. Sono intervenuti per il saluto a Monsignor Gardin anche i rappresentanti delle sezioni locali dell’associazione nazionale Finanzieri d’Italia, espressione di tutti i finanzieri in congedo, e custodi dei valori e delle tradizioni del Corpo.