E' morto Vittorino Pavan, storico ex-sindaco di Treviso

Il sindaco Mario Conte, la Giunta e tutta l’amministrazione comunale desiderano esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia di Vittorino Pavan, venuto a mancare nella mattinata di venerdì 2 novembre.

Pavan è stato il primo cittadino di Treviso dal 1988 al 1992, guidando la città con passione e senso di responsabilità. «Vittorino Pavan è stato il sindaco della mia infanzia - ha dichiarato Mario Conte - Ricordo con nostalgia quando, con la fascia tricolore, veniva a farci visita a scuola per l’inizio dell’anno e noi bambini vedevamo quell'uomo distinto e gentile come un punto di riferimento. Ho avuto poi modo di apprezzarne l’eleganza, il rigore, l’integrità e lo spessore morale. La città di Treviso deve essere orgogliosa di aver avuto un sindaco come lui».