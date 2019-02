A Vittorio Veneto aumentano le nascite: +14% rispetto al 2017

Gennaio è tempo di bilanci per i demografi e come ogni anno in questo periodo, gli uffici comunali incaricati di monitorare i fenomeni che interessano lo stato e i movimenti della popolazione, hanno diffuso i propri dati. Al 31 dicembre 2018, il numero degli abitanti si è attestato a quota 28.148. Un lieve calo dunque, rispetto all’anno precedente, che segue un biennio di leggera crescita.

Le nascite invece fanno registrare un sensibile incremento: 98 maschi e 85 femmine per un totale di 183 nuovi nati, pari ad un aumento del 14,3% in termini percentuali e di 23 in termini assoluti, rispetto al 2017. Un dato certamente positivo in un momento storico caratterizzato da un continuo calo della natalità. Anche il dato delle morti, con un numero di decessi diminuito rispetto all’anno precedente, si presta ad una lettura positiva: le persone venute a mancare nel corso del 2018 sono state infatti 333 rispetto alle 346 nel 2017. Ad una maggiore natalità si è dunque accompagnata una minore mortalità.