Coopinpiazza: sabato 23 giugno le Coop di Treviso e Belluno in piazza a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO La cooperazione trevigiana e bellunese incontra il territorio sabato 23 giugno, per l'intera giornata (dalle ore 9.30 alle 20) in piazza del Popolo a Vittorio Veneto, di fronte al municipio. L'evento, dal titolo #coopinpiazza2018, approda per la prima volta a Vittorio Veneto, dopo le felici esperienze di Treviso (nel 2015 e 2016) e Belluno nel 2017. Lo organizza l'associazione di rappresentanza interprovinciale Confcooperative Belluno e Treviso, con il patrocinio del Comune ospitante e il contributo di Banca Prealpi e della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Durante la giornata vi saranno degustazioni guidate con i prodotti agricoli delle varie cooperative; alle ore 12 l'inaugurazione ufficiale della manifestazione con la presenza fra gli altri del presidente nazionale di Confcooperative, Maurizio Gardini, del sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon e del presidente di Confcooperative Belluno e Treviso, Valerio Cescon. Nel pomeriggio sono in programma numerosi spettacoli di intrattenimento: alle ore 15.30 i Burattini di Roberto, alle 16.30 lo show comico dei Fratelli Al, alle 18 musica dal vivo.

“L’evento pubblico – spiega il presidente interprovinciale Cescon - offre a tutti l’opportunità di conoscere da vicino i molteplici prodotti e servizi delle cooperative locali, i valori che le guidano, comprese le reali ricadute che la buona e sana cooperazione è in grado di produrre nel territorio, sia in termini di servizi erogati alla collettività, che di prodotti di qualità e di valore aggiunto generato per i soci”. Una ventina le realtà imprenditoriali in piazza nella cittadina vittoriese, in rappresentanza dei vari settori della cooperazione locale: per la provincia di Treviso ci saranno Banca Prealpi, Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto, Cantina Produttori di Fregona, Latteria di Soligo, Terra Fertile, Campoverde, Ca' Corniani, Montelletto, Alternativa Ambiente, le coop sociali Ali, Madonna dei Miracoli, CSA Centro Servizi Associati; per la provincia di Belluno Lattebusche e le coop sociali Dumia, Cadore, Società Nuova. Inoltre, vi saranno alcune agenzie del sistema Confcooperative quali Irecoop Veneto, Ser.Coop.De ed Assimoco. Infine, spazio anche ai servizi di welfare aziendale con WAVe impresa sociale costituita dal sistema cooperativo sociale bellunese e trevigiano.