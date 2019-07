Area ex Carnielli di Vittorio Veneto, presentato il progetto di Alì

Il progetto di recupero dell’ex Carnielli, dopo l’acquisizione dell’area da parte del Gruppo Alì, ha generato curiosità e aspettative da parte dell’opinione pubblica. L’Amministrazione Comunale ha accolto con grande soddisfazione la notizia che una consolidata realtà dell’economia veneta quale il Gruppo Alì ha deciso di impegnarsi ed investire risorse a Vittorio Veneto per riqualificare un sito che è stato per anni una ferita nel corpo della città. Il sindaco Antonio Miatto evidenzia il fatto che questa impegnativa operazione permetterà di raggiungere una serie di obiettivi qualificanti che la rendono rilevante anche sotto il profilo del pubblico interesse.

Il primo di questi obiettivi è senza alcun dubbio di natura ambientale: con il recupero dell’area ex Carnielli si otterrà infatti la radicale bonifica del sito, eliminando l’inquinamento da cromo esavalente e da amianto che preoccupa la cittadinanza. Il secondo obiettivo è invece di natura urbanistica perché con la riqualificazione dell’area verrà recuperata - a livello edilizio - una considerevole volumetria lungo il corso del Meschio senza consumo di nuovo territorio. Il terzo target che l’Amministrazione si augura di conseguire è invece di tipo socio-economico per offrire al centro della città servizi dei quali attualmente è priva.

Il quarto obiettivo infine è relativo allo sviluppo coerente e sostenibile di una zona di Vittorio Veneto sulla quale insistono più proprietà: l’Amministrazione intende - a questo proposito - favorire un dialogo costruttivo tra il Gruppo Alì e le società titolari delle aree adiacenti e cioè la Serika Srl e la Immobiliare Duomo. L’impegno che il Gruppo Alì si è assunto a Vittorio Veneto è per la città un segnale importante che deve spingere tutti a guardare al futuro con un rinnovato spirito positivo. «Il nostro gruppo è pronto ad avviare, in sinergia con l’amministrazione comunale, un’opera di riqualificazione che sia armoniosa, utile e di qualità per la cittadinanza di Vittorio Veneto, una bella città a cui teniamo»: afferma il vice Presidente di Alì S.p.A. Gianni Canella.

«Siamo di fronte ad un esempio di archeologia industriale, oltre che ad un pezzo di storia della città, in un’area a ridosso del corso del fiume Meschio, che sarà di certo valorizzato -sostiene Canella- ne terremo conto nello sviluppo del progetto. Vogliamo collaborare con il Comune e con la comunità locale per creare un polo attrattivo, uno spazio vitale per tutta la città, che sia caratterizzato dall’attenzione per l’ambiente e per la sostenibilità, elementi presenti in tutte le nostre opere, focalizzando l’attenzione sul contesto in cui l’area è inserita e sulla storia che rappresenta».