Lavoro, il Comune di Vittorio Veneto cerca tecnici

Il Comune di Vittorio Veneto cerca personale. Il bando per il reclutamento di cinque Istruttori Tecnici (prot. 2539/2020) è stato infatti pubblicato oggi. Le posizioni messe a concorso, tutte appartenenti alla categoria «C», prevedono il possesso dei diplomi di geometra, perito edile o perito in costruzioni, ambiente e territorio (CAT) oppure quello di lauree in materie tecniche quali Ingegneria, architettura ed equipollenti.

Su due dei posti a bando opera la riserva a favore delle persone disabili ai sensi degli art. 1 e 3 della legge 68 del 1999; riserva analoga opera anche per un posto a favore dei volontari in ferma breve e prefissata delle Forze armate congedati senza demerito. Gli interessati dovranno presentare domanda, secondo le modalità previste dal bando, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo. Il bando è disponibile in forma integrale sul sito internet del Comune di Vittorio Veneto all’indirizzo www.comune.vittorio-veneto.tv.it