I carabinieri di Vittorio Veneto commemorano Luigi Maronese

Martedì 5 febbraio, alle ore 16, presso la Chiesa “San Daniele Profeta” in Via della Chiesa 6, in località Carpesica di Vittorio Veneto, sarà celebrata una messa commemorativa nel 38° anniversario dell’uccisione del carabiniere Luigi Maronese, decorato di Medaglia d’oro al Valor Militare alla Memoria, al quale è intitolata la caserma sede della locale Compagnia Carabinieri. La liturgia sarà concelebrata dal parroco don Primo Tegolotti e dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri Veneto, Don Corrado Tombolan . Al termine della messa sarà effettuato un momento di raccoglimento e preghiera davanti alla tomba del caduto, ubicata nel vicino cimitero. Alla cerimonia sarà presente l’App. Sc. in congedo Giulio Maronese, nipote ed attuale detentore della Medaglia d’oro del caduto, e sono stati invitati il Sindaco di Vittorio Veneto, i rappresentanti locali delle Forze di Polizia e delle associazioni combattentistiche e d’arma.