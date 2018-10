Maltempo nel week end, allerta a Vittorio Veneto: «Limitate gli spostamenti»

Il Sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, informa che il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha diramato alcuni avvisi in merito alle condizioni atmosferiche avverse ed emesso prescrizioni di Protezione Civile. Nel territorio Comunale di Vittorio Veneto (Veneto H) da sabato 27 ottobre alle ore 9 a lunedì 29 ottobre alle ore 14 è segnalato l’ALLARME (ROSSO) per rischio geologico e idraulico della rete secondaria ed il PRE ALLARME (ARANCIONE) per la Rete idraulica Principale. Sono previste precipitazioni piovose/temporalesche molto intense.

Il Sindaco invita la cittadinanza a porre particolare attenzione all’evoluzione delle condizioni metereologiche a limitare gli spostamenti all’effettiva necessità e ad assumere tutte le dovute precauzioni connesse all’allarme indicato, in particolare in prossimità delle zone a rischio geologico e idraulico.