Meschio a rischio esondazione, pericolo frane nel vittoriese

L’allarme ‘’rosso’’ per il rischio geologico e idraulico scattato sabato scorso continua fino a domani. Il perdurare delle avverse condizioni meteo impone all’Amministrazione Comunale di adottare tutti i provvedimi del caso. Nel corso di una riunione tenutasi in mattinata presso il Comando dei Vigili Urbani, il Sindaco ha spiegato che «la situazione - al momento - è del tutto sotto controllo e viene costantemente monitorata dalla Polizia Locale e dal settore Lavori Pubblici. L’ondata di maltempo si sta purtroppo verificando in giorni nei quali il Comune è chiamato a far fronte ad una serie di importanti eventi. Si tratta ovviamente delle attività legate alle commemorazioni del Centenario della Grande Guerra. In città stanno già cominciando ad arrivare i militari che, nei prossimi due giorni, animeranno la manifestazione “L’Esercito Vince” e sono attesi gli artisti e le opere d’arte legate alla rassegna “Giovani Artisti Internazionali”. È inoltre programmato un Consiglio Comunale. L’assommarsi di tutti questi impegni ci obbliga a prepararci adeguatamente a fronteggiare qualsiasi emergenza. I cittadini devono dunque sapere che ci impegneremo con la massima determinazione per far fronte ad ogni possibile evenienza. Sarà comunque necessaria la collaborazione da parte di tutti. L’invito pertanto è a restare in casa e a non sovraccaricare la rete stradale con spostamenti che non siano assolutamente necessari. Ci auguriamo che il Meschio non esondi ma se le precipitazioni dovessero continuare la rete di scarico delle acque meteoriche potrebbe comunque entrare in crisi causando - qua e là - allagamenti. Esiste poi il rischio di frane e smottamenti cui il nostro territorio è soggetto. Potrebbe anche verificarsi il caso che alcune zone si ritrovino temporaneamente isolate. Si tratta comunque di avvenimenti già accaduti in passato e che siamo in grado di gestire. Il Centro Operativo Comunale è attivo ed opera come presidio pronto a dare risposte nell’arco delle 24 ore. Raccomando a tutti di fare la massima attenzione. Le scuole sono già state chiuse e lo saranno anche tutti gli impianti sportivi a gestione comunale della città».