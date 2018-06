Due aziende donano a Vittorio Veneto un monumento in tessuto dedicato agli Alpini

VITTORIO VENETO ABS Group e Kora Comunicazione supportano il Raduno degli Alpini 2018 del Triveneto in programma a Vittorio Veneto confermando il grande legame con il territorio di appartenenza e la costante attenzione rivolta alle tradizioni e alla storia dei suoi abitanti. Le due aziende vittoriesi hanno deciso di donare la bellissima installazione a doppia V eretta nel cuore della città proprio di fronte al Municipio: il grande nastro tricolore che forma le due lettere, già protagoniste del logo del Raduno come emblema di Vittoria e della città Vittorio Veneto, è stato realizzato da ABS Group, su concept e progettazione di Kora Comunicazione che ha anche curato tutta l’immagine coordinata del Raduno. In essa tutte le illustrazioni ispirate alle incisioni dei primi del ‘900 dedicate agli Alpini dialogano con scelte stilistiche marcatamente contemporanee sottolineando, proprio in occasione del Centenario della fine della Grande Guerra, il legame tra le due epoche.

L’installazione a doppia V è costituita da una struttura in alluminio, alta circa 3 metri e altrettanto larga, completamente rivestita in tessuto, stampato per l’occasione nei colori del tricolore. Un monumento temporaneo, di grande impatto visivo, con cui le due aziende rendono omaggio alla città e ringraziano gli Alpini per il sostegno e la presenza costante dimostrata, oggi come ieri, all’intera comunità. Un tributo al loro operato sempre attento, immediato e concreto.