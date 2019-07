Le ceneri di Iroso deposte al monumento delle penne nere di Vittorio Veneto

ll generale Iroso, l’ultimo mulo con le stellette, zoccolo matricola 212 in forza al 7. Alpini di Belluno rimarrà a imperitura memoria con le sue ceneri alla base del monumento alle Penne Nere (e al mulo) nell’area verde adiacente l’antica Pieve di Sant’Andrea a Vittorio Veneto. La sezione Ana ha deciso insieme al Reparto Salmerie e Antonio De Luca, che acquistò negli anni ’90, salvandoli dal macello gli ultimi muli provenienti dalle caserme, di organizzare la cerimonia di collocazione delle ceneri di Iroso, morto a 40 anni lo scorso mese di aprile, per venerdì 19 luglio alle 18.

Il programma della serata alla quale con ogni probabilità parteciperà anche il presidente della Regione Luca Zaia, “Ce lo auguriamo” ha detto il presidente della sezione Ana Francesco Introvigne, in linea di massima prevede l’alzabandiera, una introduzione di presentazione del momento, e gli interventi di saluto delle autorità presenti. Ci sarà il coro Ana di Oderzo che eseguirà alcuni canti, ma il clou sarà la canzone titolata Generale Iroso composta appositamente per il mulo quando era ancora in vita. Quindi la deposizione nelle ceneri nel tubo realizzato nel basamento di roccia del monumento dove è stata inserita nel 2008 la pergamena di inaugurazione.

Ma di Iroso si parlerà anche sabato prossimo 13 luglio al museo delle Forze Armate di Montecchio Maggiore, dove una delegazione della sezione reparto salmerie e direttivo, porterà una foto-quadro del “generale” in occasione dello scoprimento di una targa con la scritta Iroso sulla riproduzione in vetroresina in dimensioni reali di un mulo, ospitata nel museo. Tra qualche settimana poi una piccola porzione di ceneri dell’ultimo mulo con una gigantografia sarà portata al 7. Alpini a ricordo. Mentre al Doss di Trento, al Museo nazionale storico delle truppe alpine dell’Ana nazionale, sarà portato e collocato con una cerimonia solenne lo zoccolo di Iroso, con inciso il suo numero di matricola 212. Sarà riservato un angolo alle Salmerie e troverà posto quindi una preziosa reliquia che rimarrà nella storia.