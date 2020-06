Fase 2 a Vittorio Veneto: dal 15 giugno i parcheggi tornano pagamento

Con l’allentarsi dell’emergenza legata al Coronavirus, ed il progressivo ritorno allavnormalità, anche a Vittorio Veneto verranno meno alcune delle misure adottate a vantaggiovdella cittadinanza. «A partire dal prossimo 15 giugno - spiega infatti l’Assessore ai Trasporti Bruno Fasan - sarà riattivata la sosta a pagamento nei parcheggi cittadini. La gratuità negli stalli blu era stata decisa per permettere di usufruire dei parcheggi durante tutto il giorno - senza dover utilizzare il parcometro - a chi, nonostante la pandemia in atto, ne aveva necessità per esigenze di lavoro o per recarsi negli esercizi commerciali rimasti aperti. Ora che la situazione sta migliorando, il provvedimento verrà ritirato e si tornerà alla gestione ordinaria. La sosta rimarrà comunque gratuita negli stalli blu il sabato pomeriggio mentre quella al park multipiano dietro le poste centrali costerà due euro per un’intera giornata».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La fine del lockdown e la ripresa della libera circolazione, con l’addensarsi delle persone nelle strade e - soprattutto - nei locali pubblici, pur nel rispetto delle misure sul distanziamento sociale, mantiene comunque in essere alcune necessità, come ad esempio quella delle mascherine. Il loro uso continua ad essere infatti obbligatorio in alcuni contesti come ad esempi i luoghi chiusi che ospitano attività commerciali. «Un imprenditore privato - continua l’Assessore Fasan - ne donerà 30 mila all’Amministrazione comunale perché siano destinate ai quartieri. È un’ulteriore prova della sensibilità sociale degli operatori economici di questo territorio che, durante la pandemia, si sono spesi in prima persona a favore della comunità». La consegna delle mascherine avverrà venerdì prossimo alle 11.30 nella Sala di Rappresentanza del Municipio.