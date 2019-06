Ospedale di Vittorio Veneto, dal 17 giugno chiude il punto nascite

Scatterà lunedì 17 giugno, nell’ambito degli accorpamenti estivi, la chiusura del Punto Nascita dell’Ospedale di Vittorio Veneto, la cui riapertura è prevista per il 1 ottobre. «L’accorpamento estivo dei due Punti Nascita del Distretto Pieve di Soligo -ricorda il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi- si rende necessario, da qualche anno, sia per garantire al personale lo smaltimento delle ferie sia per permettere l’effettuazione di alcuni lavori all’ospedale di Costa. L’accorpamento sarà, come sempre, limitato esclusivamente al periodo estivo. Il 1 ottobre il Punto Nascita dell’Ospedale di Vittorio Veneto sarà nuovamente operativo».

Quest’anno la chiusura consentirà di procedere con i lavori di adeguamento sismico, in corso all’ospedale di Costa con un investimento di €. 5.400.000. Il cronoprogramma dei lavori prevede di intervenire, a iniziare da fine mese, nel piano occupato dall’Unità Operativa di Ostetricia-Ginecologia con la sospensione dell’erogazione dell’alimentazione elettrica sia nell’area degenze sia nelle sale parto, a causa della necessità di spostare i quadri elettrici oggi posizionati nella zona interessata alla costruzione dei setti verticali di irrigidimento. Di qui la necessità di una chiusura del Reparto, che consentirà di proseguire celermente con i lavori.