L’associazione R&T compie dieci anni sempre al lavoro

L’associazione, nata in occasione delle elezioni comunali del 2009, a 10 anni di distanza e con un team dirigenziale rinnovato, continua il suo lavoro a Vittorio Veneto. Il presidente Mirko Piccin: “Non si sono mai fermati gli incontri con i cittadini e con i professionisti, gli imprenditori e i commercianti che svolgono la loro attività a Vittorio Veneto. L’intento è quello conoscere al meglio le sfaccettature che fanno della città, una città.” “In vista delle amministrative 2019 abbiamo avviato da tempo, consultazioni interne ed esterne. Stiamo creando un progetto che porti un’alternativa di metodo e di merito rispetto a un governo sordo e cieco davanti a chi pone questioni concrete che incidono sulla vita di tutti i vittoriesi.” In occasione dell’anniversario della fondazione l’Associazione R&T rinnova l’appello a tutti coloro che hanno necessità di esprimere la voglia di riscatto per Vittorio Veneto: un primo passo lo si può fare compilando il questionario presente a questo indirizzo: http://bit.ly/dafareVV. Tra i motivi, non lo nascondono i dirigenti, la possibilità di redigere un programma elettorale il quale, però, dovrà includere una visione di ciò che Vittorio Veneto vorrà essere per un periodo superiore ai soli 5 anni del mandato elettorale. Piccin: “Nell’ultima amministrazione non ce n’è stata traccia.“