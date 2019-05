Vittorio Veneto cambia sponda: Toni Miatto il nuovo sindaco

Era nell'aria, ma non sempre i pronostici vengono rispettati. Da tempo, infatti, si diceva che Antonio "Toni" Miatto sarebbe stato il nuovo sindaco di Vittorio Veneto, in quanto già assessore tra il 2009 e il 2014 (alle politiche agricole, turismo, alle politiche energetiche e all’innovazione durante il mandato dell'ex sindaco Gianantonio Da Re) e consigliere comunale tra il 2004 e il 2009, oltre che veterinario dell’Ulss 2 dal 1978. Solo però lunedì pomeriggio è arrivata la conferma. Il candidato in quota Lega e Forza Italia, ma sostenuto anche da alcune civiche e da Fratelli d'Italia, ha difatti superato quota 55% di preferenze, distanziando nettamente il primo sfidante Marco Dus del Partito Democratico che si è fermato al 25% nonostante l'appoggio di due civiche e del sindaco uscente Roberto Tonon, il quale a caldo ha commentato così la sconfitta: "Era giusto provarci, è stato bello farlo insieme. Saluto e ringrazio tutti i compagni di viaggio di questa magnifica avventura, e i vittoriesi che hanno deciso di darci la loro fiducia. Ci eravamo candidati per vincere, abbiamo perso. Da oggi possiamo rimetterci al lavoro, come minoranza, con la serenità di chi sa di aver giocato la sua parte con correttezza e fatto del suo meglio". Meno bene, invece, gli altri sfidanti: Alessandro Giuseppe De Bastiani (Partecipare Vittorio) ha di poco superato il 10%, come Michele Toffoli (Forza Vittorio) di poco sopra il 5%, mentre Valerio Petterle di Grande Nord si è assestato sull'1%.