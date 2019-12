Giovani e Istituzioni: gli studenti fanno visita al Comune per capirne il funzionamento

Nei giorni scorsi la sede municipale del Comune di Vittorio Veneto ha ricevuto la visita degli studenti dell’Istituto Comprensivo «Da Ponte». L’iniziativa era inserita all’interno della settimana formativa prevista per tutte le classi prime medie. Si tratta di un nuovo progetto volto ad avvicinare i ragazzi alle istituzioni per farne comprendere loro le finalità e il funzionamento. In comune sono arrivare le classi 1A, 1C e 1D accompagnate dai professori Natale, Covre, Migliore, Rotella e Collauzzo. Gli studenti sono stati accolti dall’Assessore alle Politiche Scolastiche Antonella Caldart, che ha illustrato il funzionamento del Consiglio Comunale e i compiti della Giunta e del sindaco.

Molte le domande dei ragazzi soprattutto in relazione al ruolo che i giovani cittadini possono svolgere in quanto portatori di bisogni e richieste connesse al loro vivere la scuola e il tempo libero. «Una bella esperienza educativa - ha commento l’Assessore Caldart al termine della visita - che avvicina i ragazzi al mondo della democrazia e della rappresentatività e che fa loro toccare con mano cosa significhi essere attivi all’interno della Comunità. Un progetto che continua nei primi anni delle superiori con il percorso alla rappresentanza sostenuto dal Progetto Giovani del Comune e che tanto viene apprezzato dalle Scuole».