Caos traffico in A27 a Vittorio Veneto, il sindaco: «Non eravamo stati avvisati dei lavori»

A provocare i disagi la chiusura della galleria “Monte Baldo”, tra i caselli di Vittorio Nord e Vittorio Sud. Martedì il primo cittadino, Antonio Miatto, ha partecipato ad un vertice in Prefettura con Anas, Autostrade e polizia stradale per venire a capo del problema. L'indicazione agli automobilisti che devono recarsi o tornare in montagna è quello di evitare le fasce orarie sensibili