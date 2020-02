Vittorio Veneto, partono le «Varianti Verdi» per la riclassificazione di aeree edificabili

La Regione Veneto, con la legge n. 4, adottata il 16 marzo 2015, ha previsto per i comuni la possibilità di adottare varianti urbanistiche, definite «Varianti Verdi», per privare di potenzialità edificatoria aree sulle quali è attualmente possibile costruire. Nel comune di Vittorio Veneto questa possibilità si aprirà a partire dal prossimo 24 febbraio 2020, data nella quale - per un periodo di sessanta giorni - tutti i cittadini che hanno titolo per farlo, potranno chiedere la riclassificazione delle aeree edificabili in proprietà, con la conseguente privazione della capacità edificatoria.

La domanda va presentata su un modulo apposito, predisposto dall’Amministrazione Comunale, e reperibile:

- presso lo Sportello Amministrativo dei Servizi al Territorio (Terrazza Concordia);

- nel sito web istituzionale www.comune.vittorio-veneto.tv.it

L’Amministrazione Comunale, entro sessanta giorni dal ricevimento, dell’istanza ne valuterà l’accoglimento a seguito di verifica della coerenza con le finalità del contenimento del consumo del suolo. Le domande ritenute idonee, verranno inserite nella specifica Variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 50 commi 6 e 7 della L.R. 61 del 27/06/1985. I cittadini interessati dovranno trasmettere l’istanza allegando le dichiarazioni - come previsto nel modulo predisposto - di tutti gli eventuali aventi titolo e la documentazione richiesta. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Unità Pianificazione Territoriale, ai numeri 0438/569502 – 0438/569503, oppure via mail urbanistica@comune.vittorio-veneto.tv.it