Primavera del Prosecco: è tempo della mostra "Vini in Loggia"

VITTORIO VENETO Nella cornice dell’Hotel Calvi, alla presenza delle autorità comunali e con la puntale e precisa organizzazione della Pro Loco di Vittorio Veneto, sono stati selezionati i vini ammessi alla tappa vittoriese della Primavera del Prosecco. I vini in questione saranno presentati al pubblico nel corso dell’esposizione Vini in Loggia che, dallo scorso anno, si è spostata in Piazza del Popolo dove viene allestita un’apposita struttura. La mostra accoglie il visitatore con degustazioni guidate da sommelier, serate gastronomiche con menù tipici, tour alla scoperta della città e serate a tema.

La manifestazione inizierà domani, 27 aprile 2018 e proseguirà fino al 6 maggio in abbinata con Pesce e Bollicine, altra iniziativa a base di sapori, cultura e spettacolo, caratterizzata dalla presenza di uno stand enogastronomico che - sempre in Piazza del Popolo - servirà specialità chioggiotte a base di pesce per un perfetto abbinamento con il prosecco superiore DOCG. Apertura tutte le sere dalle 18.30 in poi; nei fine settimana sarà invece possibile anche pranzare e cenare. I vini selezionati, che verranno premiati durante l’inaugurazione della mostra che si terrà sempre domani in municipio, sono stati scelti da Assoenologi con la collaborazione di F.I.SA.R e O.N.A.V. Alla manifestazione hanno partecipato ben venticinque cantine con un totale di 38 vini ammessi.