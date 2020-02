Grandine, scrosci di pioggia e forte vento: il maltempo sferza la Marca

Una giornata di maltempo insolito e anomalo per il periodo quello che ha interessato la Marca poco dopo le 12 di oggi. Chicchi di grandine sono caduti nel vittoriese, nel coneglianese, in pedemontana (al vaglio i danni alle colture), nell'asolano e fino in pianura nella Castellana oltre che a Treviso e dintorni. Raffiche di vento forte hanno interessato tutta la provincia e provocato danni, fortunatamente non gravi, a Montebelluna: durante il mercato settimanale le raffiche hanno divelto ombrelloni e coperture. Non si registrano fortunatamente feriti. Mobilitati anche i vigili del fuoco di Treviso: per ora l'unico intervento è un palo Telecom pericolante in via Schiavoni a Casale sul Sile. Una forte nevicata, poco dopo le 13, ha colpito il Cansiglio, al confine tra la Marca e il bellunese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.