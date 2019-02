Eliminato il volo Treviso-Londra: «parte tardi e fa troppo rumore»

L'aeroporto Canova di Treviso perde, dal prossimo 1 aprile, due linee che hanno fatto la storia dello scalo trevigiano. Il collegamento serale Treviso-Londra è stato eliminato da Save Aertre insieme al volo per l'aeroporto di Bruxelles Zaventem.

Il motivo, come riportato da "La Tribuna di Treviso", sarebbe da attribuire al fatto che il volo per Londra parte troppo tardi (alle 22) e fa troppo rumore stando alle parole dei residenti della zona aeroporto. Volare da Treviso a Zaventem invece non sarà più possibile per ragioni leggermente diverse rispetto a quelle di Londra. Ryanair continuerà a collegare Bruxelles con Treviso volando solo sull'aeroporto periferico di Charleroi. Troppo pochi i passeggeri per Zaventem. I costi di gestione della linea stavano diventando troppo alti per la compagnia aerea. Sta di fatto che, tra poche settimane, due importanti collegamenti spariranno per sempre dai voli in partenza e arrivo dal Canova. La buona notizia è che, entro il 2019, dovrebbero essere attivate tre nuove linee verso Bordeaux, Oporto e Praga. Resta l'amaro in bocca per aver perso due tratte storiche, molto amate dai passeggeri in partenza da Treviso. Il volo Canova-Stansted era stato, nel 1998, una delle prime tratte aperte nell'aeroporto trevigiano.