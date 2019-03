Il Comune cerca volontari per seguire i cortei funebri fino al cimitero

Un bando pubblico per cercare volontari interessati a dirigere il traffico durante i cortei funebri diretti dalla chiesa al cimitero. E' questa la nuova iniziativa del Comune di Cornuda che, in queste ore, sta facendo discutere molti cittadini.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" infatti, il problema è nato quando i volontari della Protezione civile, che si rendevano operativi negli orari in cui non era in servizio la polizia municipale, hanno scoperto di non poter eseguire per legge i controlli alla viabilità. Un compito che spetta solo ai vigili urbani o al personale incaricato direttamente dal Comune. Proprio per questo l'amministrazione comunale di Cornuda ha dovuto studiare un bando pubblico per cercare nuovo personale in grado di prendere il posto della Protezione civile durante i cortei funebri che non potranno essere seguiti dalla polizia locale. Il bando dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni. I volontari dovranno controllare che il corteo funebre arrivi al cimitero di Cornuda in totale sicurezza, regolando il traffico durante la breve processione. Oltre al lancio del bando, il Comune sarebbe pronto anche a finanziare dei corsi di formazione per tutte le persone interessate a fornire il proprio contributo.