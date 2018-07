Giovani e politici ripuliscono la stazione di Montebelluna

MONTEBELLUNA Fare politica dovrebbbe essere inteso come un servizio per la comunità ed è questo quello che hanno fatto alcuni esponenti del Partito Democratico di Montebelluna nella mattinata di sabato 7 luglio, mettendo a loro modo in pratica l'iniziativa delle magliette rosse pro accoglienza, sostenuta da Libera in segno di solidarietà collettiva e di recupero dei valori di umanità nella nostra società.

Davide Quaggiotto, Laura Puppato, Gianpaolo Favretto e alcuni altri giovani militanti con la passione per la politica hanno deciso di rimboccarsi le maniche imbiancando e pulendo il sottopasso della stazione di Montebelluna e il parco Manin. Un lavoro spontaneo, andato avanti per tutta la mattinata e conclusosi con la rimozione di gran parte dei graffiti presenti sui muri del sottopasso. L'iniziativa ha suscitato il plauso di numerosi cittadini che hanno voluto complimentarsi con gli attivisti montebellunesi per il bell'esempio di educazione civica fornito a tutta la cittadinanza per il bene dell'intera città.

