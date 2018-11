Volontariato Pedemontana Emergenza: ecco la consegna della nuova ambulanza

Sabato pomeriggio è stata consegnata ufficialmente la nuova ambulanza all'Associazione di Volontariato Pedemontana Emergenza. Un nuovo mezzo per l'emergenza sanitaria frutto dei contributi raccolti da Comuni, associazioni, aziende e gruppi del territorio pedemontano e asolano. Pedemontana Emergenza, nata nel gennaio 2000, supporta quotidianamente il SUEM 118 nelle diverse tipologie di intervento e in stretta collaborazione e sinergia con i professionisti. "Un servizio insostituibile per tutto il nostro territorio - fa sapere il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini - Il mio grazie, attraverso il Presidente Berra Ezio, a tutti i volontari e a tutti quelli che credono e sostegno questa attività".

