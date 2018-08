San Pietro di Feletto, Biblioteca cerca giovane volontario

SAN PIETRO DI FELETTO La Biblioteca comunale di San Pietro di Feletto cerca un giovane volontario da impiegare a supporto delle tante attività ed eventi culturali che propone e in generale del servizio Chi, tra i 18 e 28 anni, fosse interessato a fare un’esperienza formativa e professionale unica nel suo genere, può fare domanda di adesione al Servizio Civile Regionale. A San Pietro, per l’incarico in Biblioteca, c’è solo un posto disponibile.

La durata dell’impegno richiesto al volontario è di un anno con un compenso mensile di 360 euro a fronte di un impegno di 24 ore settimanali (con orario flessibile in base alle esigenze sue e della Biblioteca). Il servizio è previsto parta a dicembre 2018. La domanda di ammissione deve pervenire all'Associazione Comuni della Marca Trevigiana o presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro entro e non oltre le ore 14 del 17 settembre 2018. In ogni caso a questo link https://www.comunitrevigiani.it/p/servizi/servizio-civile/bandi e sul sito internet del Comune di San Pietro di Feletto si possono trovare tutte le informazioni sul bando e i moduli da compilare e presentare per essere ammessi alle selezioni.