Furgone postale esce di strada e piomba in un centro estetico

Non ha fortunatamente provocato feriti gravi un incidente stradale, davvero singolare, avvenuto alle 14.10 circa a Volpago del Montello. Un furgone di Poste Italiane che stava percorrendo via San Pio X, è sbandato, finendo per travolgere e distruggere la vetrata esterna di un centro estetico, al civico 8. Il conducente, M.L., 60enne di Treviso, forse colto da un malore alla guida, è stato soccorso dagli infermieri del Suem 118. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale medico, anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Montebelluna che hanno lavorato a lungo per ripristinare la condizioni minime di sicurezza della struttura. Miracolosamente nessun altro è rimasto coinvolto nell'incidente.