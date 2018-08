Lutto a Santa Maria della Vittoria, addio a don Giuseppe Ravanello

VOLPAGO DEL MONTELLO Grave lutto nella parrocchia di Santa Maria della Vittoria: nella notte tra martedì e mercoledì è morto l'ex parroco don Giuseppe Ravanello, da tempo affetto da una grave malattia. Così i suoi fedeli lo hanno ricordato sulla pagina Facebook della parrocchia: "Ringraziamo e lodiamo Dio per il dono della sua vita e per il generoso operato nella nostra parrocchia. Signore misericordioso, che al tuo servo Giuseppe, sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi, hai affidato la tua parola e i tuoi sacramenti, donagli di esultare per sempre nella liturgia del cielo. Per Cristo nostro Signore". Don Giuseppe era stato ordinato sacerdote il 7 luglio del 1946, 72 anni fa e nel 2013 aveva lasciato l'incarico di amministratore parrocchiale di Santa Maria della Vittoria.