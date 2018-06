Villa Spineda Gasparin Loredan: c'è l'accordo fra Banca Intesa e Comune

VOLPAGO DEL MONTELLO La lettera inviata lo scorso anno dall'Amministrazione Comunale di Volpago per chiedere a Banca Intesa, nuova proprietaria della villa dopo Veneto Banca, ha scaturito importanti frutti. In tale lettera si affermava che la villa, da sempre punto di riferimento civico, insieme a quello religioso rappresentato dalla Chiesa situata poco distante, negli ultimi anni era divenuta un importante centro per le manifestazioni culturali del Comune con attori e compagnie di calibro nazionale ed internazionale. Si chiedeva di "continuare ed incrementare la collaborazione concordando tempi e modalità di accesso agli spazi per la realizzazione di eventi pubblici di carattere culturale, sociale e sportivo nonché la possibilità di organizzare delle visite guidate al parco e agli immobili" . Tale gesto sarebbe stato estremamente significativo in un contesto di profonda amarezza nei confronti di un territorio tradito dai noti istituti bancari e che avrebbe potuto, almeno parzialmente e limitatamente, recuperare un senso etico nei confronti degli sviluppi prossimi futuri.

Il gesto è divenuto realtà. Banca Intesa, infatti, ha confermato la disponibilità a concedere l'utilizzo dello spazio per manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune. L'Amministrazione ha intenzione di iniziare con delle attività già a partire da questo autunno, soprattutto volte alla conoscenza dello spazio architettonico stesso e stabilirà la propria programmazione 2019 in base a questa disponibilità: attività culturali, sportive, sociali avrebbero nello spazio verde fra la villa ed il Montello, una fra le cornici più suggestive del territorio.