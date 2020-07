Malore fatale, ex calciatore e padre di 4 figli muore a 63 anni

Sabato mattina, 11 luglio, si è svegliato, ha fatto colazione bevendo il caffè, si è seduto in poltrona e sembrava aver preso sonno almento fino a quando i familiari non si sono accorti che Walter Lunardelli era stato stroncato da un infarto improvviso a 63 anni.

Padre di 4 figli, viveva a Ponte di Piave con la famiglia ma era originario di Oderzo. Nel suo passato la grande passione per il calcio. Da giovane aveva giocato con la maglia dell'Opitergina ma amava anche fare immersioni subacquee. Artigiano di professione, negli ultimi anni aveva lavorato nello stabilimento di Fontanelle dell'azienda Unitech srl. Volto noto sia a Oderzo che a Ponte di Piave, dove si era trasferito ormai da una trentina d'anni, in molti lo ricordano oggi come una persona solare e piena di vita. Molto attivo sui social, i familiari hanno condiviso il suo necrologio con una frase a dir poco emblematica: "E dopo 'nden bevar 'na roba..." a sottolineare la grande anima conviviale di Lunardelli. Una notizia che ha lasciato senza parole le tantissime persone che l'avevano conosciuto. Oggi lo piangono insieme ai figli Alessandro, Giorgia, Giulia e Michele Noè, i nipoti e le sorelle Graziella e Alida. I funerali saranno celebrati domani, martedì 14 luglio alle ore 15 nel Duomo di Oderzo. Dopo la cerimonia la salma di Walter verrà cremata.