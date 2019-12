Mogliano, l'architetto Wanda Antoniazzi a capo dell'Ufficio Tecnico

Lunedì mattina, 16 dicembre, l'architetto Wanda Antoniazzi di Vittorio Veneto è arrivata nel Comune di Mogliano per assumere l’incarico di dirigente del Settore Tecnico (che comprende l'urbanistica, l'edilizia privata, i lavori pubblici, le attività produttive e l'ambiente).

Il posto è stato lasciato vacante da Salvina Sist, che si è trasferita in Regione, dove ha assunto il ruolo di Direttore della pianificazione territoriale. Wanda Antoniazzi, sposata e con due figli, ha ricoperto l’incarico di dirigente all’urbanistica per sedici anni nel Comune di Vittorio Veneto ed è stata segretario dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso. «Sono entusiasta – dichiara l’architetto Antoniazzi – di questa nuova esperienza lavorativa. Mogliano è città posta a cavallo tra le province di Treviso e di Venezia, per me è un terreno fertile, nuovo e che mi stimola». Con l’arrivo di Wanda Antoniazzi, la sostituzione del Segretario generale con la dottoressa Chiara Mazzocco, il quadro dirigenziale del Comune si è completato.