Wash Dog: a Castelfranco apre un self service per lavare i cani

Sarà inaugurato sabato 14 dicembre alle ore 16, con taglio del nastro da parte del sindaco Stefano Marcon, il primo Wash Dog di Castelfranco Veneto. Un luogo innovativo dove poter lavare in autonomia i propri animali domestici senza bisogno di portarli alla toelettatura.

Il funzionamento è molto simile a quello di una lavanderia a gettoni. Richiedendo la Wash Dog Card i proprietari di cani potranno recarsi nello spazio di Borgo Treviso per utilizzare i servizi di lavaggio per cani, trattamento igienizzante, lavanderia e, a richiesta anche la possibilità di dog sitting e dog taxi. Un vero paradiso per gli amici a 4 zampe che potranno essere coccolati e tirati a lucido in completa autonomia, scalando di volta in volta gli importi dalla carta personale Wash Dog. La card potrà essere ricaricata attraverso i dispositivi automatici posizionati all'interno dello store, offrendo così un servizio indipendente e completo e permettendo all'affiliato di avere lo store sempre sotto controllo e una banca dati sempre a propria disposizione. Il negozio resterà aperto 24 ore su 24 per i possessori della tessera. A questo link potete trovare il sito con tutte le informazioni sulla nuova attività.