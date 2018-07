Emergenza West Nile in Veneto, interrogazione del PD

TREVISO “Cosa sta facendo la Regione per combattere il virus West Nile e come si sta coordinando con i Comuni?”. Le due domande sono contenute in un’interrogazione a risposta scritta del consigliere del Partito Democratico Andrea Zanoni firmata anche dal collega Graziano Azzalin e da Cristina Guarda della Lista AMP, depositata oggi. “Da dieci anni stiamo facendo i conti con questa malattia infettiva trasmessa dalla puntura di zanzare, ma adesso siamo di fronte a una vera e propria emergenza - afferma Zanoni - L’elenco dei casi si allunga giorno dopo giorno: l’ultimo riguarda un ultra70enne polesano ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Rovigo.

Non abbiamo però un quadro completo del numero di episodi e di dove si sono verificati. Comunque, nel giro di un mese e mezzo, insetti positivi sono stati catturati praticamente dappertutto: Treviso, Venezia, Verona, Padova oltre a Rovigo. Solo Belluno e Vicenza sembrano ancora immuni. Il metodo migliore per fermare la diffusione delle zanzare è quello delle disinfestazione, naturalmente evitando l’abuso di sostanze potenzialmente tossiche e dannose per ambiente e biodiversità. Ma per agire in maniera adeguata servono risorse. Soprattutto per i Comuni più piccoli. Ma non abbiamo notizie dell’azione della Regione. Non sappiamo quali misure ha messo in campo per combattere il virus né le indicazioni, e i mezzi, forniti alle amministrazioni locali per le attività di prevenzione. Continuano ad essere denunciati nuovi focolai, è indispensabile informare i cittadini sui comportamenti da tenere per evitare un’ulteriore diffusione del virus, per esempio togliere l’acqua di ristagno dai sottovasi. E anche su questo - conclude l’esponente del Partito Democratico - fronte la Regione deve fare di più”.