Wizz Air torna a volare verso l'aeroporto Canova

Wizz Air, la più grande compagnia aerea in Romania ha annunciato martedì 16 giugno la sua nuova base a Bacău. La compagnia baserà 2 Airbus A320 all’aeroporto di Bacău nel mese di ottobre 2020.

Oltre all’istituzione della nuova base, Wizz Air ha annunciato 12 nuove rotte verso 6 a partire dal 29 ottobre 2020. Si tratta della settima base in Romania e la seconda nella storica regione moldava in Romania accanto a Iasi. I biglietti per tutte le nuove rotte possono essere già acquistati su wizzair.com o sulla app della compagnia a partire da 19,90 euro. Wizz Air è fiduciosa che, con l’istituzione della sua nuova base, porterà maggior crescita economica nella regione, sviluppando collegamenti tra la Romania dell’Est e altri paesi europei e offrendo accessibili opportunità di viaggio ai suoi passeggeri. Con la nuova base a Bacău saranno creati più di 70 nuovi posti diretti all’interno della compagnia e molti altri nei settori associati. I 2 Airbus A320 supporteranno le operazioni di 12 nuove rotte verso: Treviso, Torino, Bologna, Roma Fiumicino, Milano Bergamo, Catania, Larnaca (Cipro), London Luton, Liverpool, Memmingen/Munich West, Billund, Brussels Charleroi. La nuova rotta da Treviso a Bacau, in Romania, partirà il 29 ottobre e volerà tre giorni la settimana: il martedì, giovedì e sabato. Biglietti già in vendita a partire da 19,99 euro. L’ampio network di Wizz Air che conta 37 rotte verso la regione Moldava in Romania - con 18 rotte per Iasi e 7 rotte per Suceava – supporterà il turismo locale, porterà maggiori capitali nella regione e connetterà Bacău con nuove ed entusiasmanti destinazioni. L'annuncio di martedì arriva quando la nuova era dei viaggi sanificati inizia in Wizz Air. La compagnia aerea ha recentemente annunciato una serie di misure igieniche avanzate, per garantire la salute e la sicurezza dei suoi clienti e dell'equipaggio. Come parte di questi nuovi protocolli, durante il volo l'equipaggio e i passeggeri devono indossare mascherine e l'equipaggio deve anche indossare i guanti. Le salviettine igienizzanti vengono consegnate a ciascun passeggero al momento dell'ingresso nell'aeromobile, le riviste di bordo sono state rimosse e gli acquisti a bordo sono incoraggiati ad essere effettuati mediante pagamento contact-less. I passeggeri sono tenuti a seguire le misure di distanziamento sociale introdotte dalle autorità sanitarie locali e sono incoraggiati a effettuare tutti gli acquisti online prima del volo (bagaglio registrato, Wizz Priority, corsia preferenziale di sicurezza), per ridurre al minimo qualsiasi possibile contatto fisico in aeroporto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Wizz Air inizierà a reclutare candidati giovani e ambiziosi per la sua nuova base. E’ possibile visualizzare i giorni del recruitment dell'equipaggio di cabina qui. Parlando alla conferenza stampa di Bacău, József Váradi, Ceo di Wizz Air Group ha detto: «L’annuncio di oggi conferma il nostro impegno in Romania. Siamo già il più grande operatore nel paese e siamo fedeli alla nostra missione di liberalizzare i voli non solo nelle capitali ma anche negli aeroporti regionali. L’apertura della nuova base e l’assegnazione di due nuovi aeromobili all’avanguardia enfatizzano l’importanza del mercato rumeno per le nostre operazioni. Con l’aggiunta di 12 nuove entusiasmanti rotte e mantenendoci ai più elevati standard dei protocolli di sanificazione, siamo fiduciosi che le bassissime tariffe di Wizz Air e il grande network di rotte renderanno I viaggi molto più accessibili per i passeggeri in Romania».