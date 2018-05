Sociale, workshop permanente di inclusione disabilità sul lavoro

VEDELAGO Come coniugare competitività e sviluppo responsabile? Nella Marca arriva un Laboratorio permanente per la Rsi (Responsabilità sociale d’impresa) per provare a dare risposte alle imprese e alla pubblica amministrazione. Tre gli appuntamenti in programma giovedì 12 aprile a Treviso, giovedì 3 maggio a Villorba e giovedì 31 maggio a Vedelago, promossi da Irecoop Veneto con la collaborazione dello Sportello Csr e Ambiente della Camera di Commercio Treviso-Belluno. Il filone della responsabilità d’impresa si traduce in tre temi: comunicazione, certificazioni e inclusione delle persone disabili.

È dedicato al tema “Strumenti giuridici per favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità” il terzo e ultimo workshop del ciclo, che si terrà il 31 maggio dalle ore 14.30 alle 18.30 a Vedelago (Treviso) presso il Consorzio In Concerto (via Bassanese 9). Il seminario intende analizzare sotto prospettive normative, organizzative e gestionali le modalità per favorire i processi di inserimento lavorativo di persone con disabilità ai sensi della legge 68/99 e per sostenere lo sviluppo nelle imprese di politiche di gestione delle risorse umane che siano al contempo etiche e sostenibili. Sono previsti interventi di Gaetana Agata Amico, direttore dell’Inail di Conegliano (“Reinserimento lavorativo di infortunati da lavoro e tecnopatici: finanziamenti e riduzione tasso per la prevenzione”), Roberto Agnesi, direttore dello Spisal dell’Ulss 2 Marca Trevigiana (“Disabilità e lavoro: il dialogo alla base di una buona integrazione”) e Marco Coralli, consulente del lavoro di Innova Srl (“La riforma della legge n. 68/1999 - Il diritto al lavoro per le persone con disabilità e nuovi obblighi per le aziende nel 2018”). A seguire le esperienze di Eureka Soc. Coop. e Alternativa Ambiente Soc. Coop.

Gli incontri del Laboratorio permanente per la Rsi rientrano nell’ambito del progetto “CSR e Territorio: Competitività e Sviluppo Responsabile” finanziato dalla Regione attraverso il Fondo sociale europeo nel complesso delle attività del piano “Responsabilmente” (DGR 948/2016) e in capo a Irecoop Veneto.