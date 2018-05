Lago Film Fest: presentato il workshop dedicato alla realtà virtuale

REVINE LAGO "Augmented reality maker": sarà questo il nome del workshop teorico-pratico della durata di quattro giorni (16-17 giugno e 23-24 giugno) che darà la possibilità ai partecipanti di sperimentare, creare, realizzare e pubblicare opere creative in realtà aumentata basate su installazioni create appositamente per l'occasione a Revine Lago.

Le opere realizzate saranno fruibili per almeno un anno all’interno del percorso interattivo che sarà svelato in fase di briefing. Il progetto verrà presentato al pubblico durante la quattordicesima edizione del Lago Film Fest, festival Internazionale di Cinema Indipendente. Il workshop è organizzato e gestito da Lago Film Fest e Bepart – the public imagination movement e promosso dal Comune di Revine Lago. Le candidature per partecipare al workshop vanno inviate entro il 3 giugno. I partecipanti scelti saranno contattati entro e non oltre il 6 giugno. Chiunque fosse interessato a ricevere maggiori informazioni in merito può visitare il sito dell'iniziativa a questo link