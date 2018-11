Yuri Chechi all'inaugurazione della nuova palestra del Gruppo Sambughè

Arrivano anche Yuri Chechi e Anna Bullo per festeggiare l’inaugurazione della nuova palestra a Paese (in via Di Vittorio 19) del Gruppo sportivo Sambughè. Il presidente dell’associazione, Gabriele Pastrello, ha invitato la sua campionessa (bronzo mondiale di ginnastica aerobica) e uno dei più amati olimpionici italiani per sottolineare l’importanza del nuovo impianto in via Di Vittorio per la ginnastica artistica, ritmica e aerobica che verrà tenuto a battesimo oggi alle 16,30 alla presenza di vari rappresentanti istituzionali e autorità locali.

Crogiolo di atlete iridate, il Gruppo Sportivo Sambughè continua a allenare ginnasti destinati al podio, onore e orgoglio della società, delle tecniche e dei genitori per i risultati ottenuti anche quest’anno ai Campionati. “Dimostrano il gran lavoro svolto in palestra - commenta Pastrello - a riprova che l’impegno e la costanza nell’allenamento ripagano dei sacrifici e delle rinunce che comporta il fare uno sport a livello agonistico.”