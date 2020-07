Coronavirus, Zaia: «Il Veneto è di nuovo una regione a rischio elevato»

«E' successo quello che vi avevo preannunciato: il Veneto è passato da regione a "rischio basso" a "rischio elevato" perché abbiamo un Rt dell'1,63% e, fino a pochi giorni avevamo un Rt a 0,43%».

Il Governatore del Veneto, Luca Zaia, è una furia durante il punto stampa di venerdì 3 luglio dedicato all'emergenza Coronavirus. «Prendiamo atto di avere a che fare con persone irresponsabili che sui social media, e non solo, diffondono informazioni false che ci costeranno decine di vite umane. Se si continua ad ascoltare i complottisti che sostengono ancora che il virus sia un'invenzione e si va in giro senza mascherine o non rispettando le regole, il Veneto dovrebbe essere considerato una regione a rischio elevatissimo - ha detto Zaia -. Quando il virus tornerà forte qui non ce ne sarà più per nessuno. Non voglio terrorizzare i veneti ma oggi è una giornata molto negativa. Non chiedetemi se il virus tornerà ad ottobre: il virus è già qui. Abbiamo 5 positivi, 3 a Vicenza, 1 a Padova e 1 a Verona. Questi casi hanno dato vita a 52 isolamenti fiduciari in provincia di Vicenza e 37 in provincia di Verona. A me non sembra normale che accada questo. A Vicenza un positivo al virus, tornato in Italia dalla Serbia, ha rifiutato il ricovero in ospedale ma in questi casi il ricovero dovrebbe essere coatto - continua Zaia - Se si mette a rischio la saluta pubblica bisogna mettere i ricoveri obbligatori. Questa persona ora è ricoverata in Rianimazione. Uno dei colleghi che viaggiava con lui in auto viveva in provincia di Padova e l'altro in provincia di Verona. Entrambi, entrati in contatto con decine di persone, hanno provocato decine di isolamenti fiduciari nelle due province. Sono veramente rammaricato - conclude Zaia - Abbiamo dato disposizioni di tolleranza zero e, se ci saranno gli estremi, provvederemo a denunciare tutte le persone che adotteranno comportamenti irresponsabili. Chi pensa sia tutto finito si sbaglia. E' una cosa gravissima ed è assurdo che la Legge prevede una multa di solo mille euro per chi gira senza mascherina o continua a circolare pur sapendo di aver potuto contrarre il virus nei giorni precedenti. Questa gente va denunciata. Lunedì presenteremo una nuova ordinanza regionale a riguardo» conclude il Governatore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video del punto stampa