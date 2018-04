Test superato! Alcol zero per il Governatore-pizzaiolo al Vinitaly

TREVISO Un buon vino può abbinarsi egregiamente anche a una buona pizza, ancor di più se il vino è ottimo e la pizza è “iridata”. Ecco che oggi, allo stand della Regione del Veneto al Vinitaly, in corso a Veronafiere, è stato protagonista Stefano Miozzo, il pizzaiolo veneto dell'Antica Hostaria al Borgo di Cerea, nel veronese, eletto campione del mondo appena qualche giorno fa nella categoria “pizza classica”, accolto con tutti gli onori dal Presidente della Regione Luca Zaia.

Miozzo, con un assistente d’eccezione come Zaia, a sua volta impegnato con impasti e mozzarelle, ha preparato, con grande successo, pizze per visitatori ed espositori. Per l’occasione, allo stand è stato allestito un forno professionale in piena regola. E dopo la pizza via subito con l'alcol test per il Governatore. “Bere responsabile: ho aderito volentieri all’invito dell’inviato di Striscia la Notizia Charlie Gnocchi, a fare la prova del palloncino per l’alcol. Il test, effettuato alle 16 dopo otto ore di fiera, è rimasto a zero”. Lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che, oggi al Vinitaly in corso a Veronafiere, si è sottoposto di buon grado alla prova del “palloncino” propostagli dall’inviato Charlie Gnocchi, alias “Mister Neuro". "Ma questo non significa non bere buon vino – ha aggiunto il Governatore - perchè bere responsabile significa degustare senza esagerare e senza rischi, per esempio facendo guidare chi non ha bevuto”.